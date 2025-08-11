Понедельник, 11 Августа 2025 14:52

АрмИнфо. Армения стоит перед императивом нового этапа независимости, главной целью которого должно быть спасение Республики, по крайней мере, в нынешних территориальных реалиях. Такое мнение 11 августа на пресс- конференции в Ереване выразил политолог Сурен Суренянц.

В этом ключе он напомнил, что страна приближается к периоду парламентских выборов. Суренянц считает, что в связи с этим осень будет этапом "перестановок". "Думаю, стоит ожидать кадровых изменений, в том числе среди оппозиции. Возможно, что в этот период мы также услышим про новые альянсы", - пояснил эксперт.

Суренянц при этом обратил внимание, что именно в это время премьер-министр Армении Никол Пашинян будет активно пользоваться достигнутыми соглашениями в Вашингтоне, чтобы представить себя в качестве того, кто создал возможности для мира, а оппозицию как тех, кто их пытается разрушить. "И тут наша задача состоит в том, чтобы не позволить ему запутать общество этими манипуляциями. Не позволить Пашиняну использовать те "выгоды", которые он получил в Вашингтоне. Я уже отмечал, что эта поездка не принесет никакой реальной пользы стране, она нужна была именно премьер- министру. Уже сейчас мы становимся свидетелями того, как меняется содержание подписанной там декларации и как ее представляют. Это вновь доказывает, что для Пашиняна неважно содержание, а важен сам факт наличия такой "бумаги", которую он должен использовать во время выборов", - пояснил Суренянц.

Политолог также считает, что вашингтонские события ускорят процессы перед парламентскими выборами, и выразил убеждение, что перед ними стоит ожидать новые задержания. "Пашинян продолжит уничтожать все возможные очаги противостояния. И в этом контексте то, что имело место в Вашинтоне, будет карт- бланшом для осуществления правящим режимом своих планов внутри страны и усиления репрессий", - отмечает эксперт.

При этом, он не считает, что армянский премьер на фоне этой эйфории пойдет на внеочередные выборы, пояснив, что вашингтонская декларация пока что не дала той реакции среди общественности, которой возможно ожидал Пашинян. "И если посмотреть, оппозиция тоже готовится именно к парламентским выборам. Однако, тут надо понять самое главное: самым результативным в этом случае может быть лишь ее консолидация. Но, пока что не ясно, удастся ли оппозиции объединиться, в частности, второму и третьему президенту Армении", - резюмировал Суренянц.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.