Понедельник, 11 Августа 2025 14:35

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор премьер- министра Никола Пашиняна с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Король Иордании поздравил премьер-министра Пашиняна с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате состоявшихся в Вашингтоне 8 августа переговоров, а также выразил свою поддержку этому процессу.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил Абдаллу II за поздравления и выразил уверенность, что достигнутые договоренности принесут большую пользу всему региону.

Собеседники договорились развивать и углублять двусторонние отношения.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, Вашингтон и Ереван подписали отдельный меморандум, предполагающий участие США в строительстве и управлении этой инфраструктуры непосредственно на юге Армении. "Это означает, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Арменией для реализации этого инфраструктурного проекта и осуществления инвестиций", - пояснил в эфире армянского общественного телевидения председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам внешних отношений Саргис Ханданян из правящей партии "Гражданский договор".