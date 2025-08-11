Понедельник, 11 Августа 2025 14:11

АрмИнфо. Представление результатов трёхстороннего саммита, состоявшегося в Вашингтоне 8 августа, как важной вехи в деле установления исторического мира, региональной взаимосвязанности и деблокады, сильно преувеличено и вводит в заблуждение общественность Армении. Об этом говорится в заявлении Всеармянского совета дипломатов.

Согласно источнику, тайные закулисные соглашения стали нормой для нынешних властей страны, которые последовательно игнорируют народ Армении при принятии решений, имеющих экзистенциальное значение. "Так называемая инициатива TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) содержит положения, которые серьёзно угрожают стратегической независимости Армении, подвергая жизненно важную инфраструктуру и транзитные пути влиянию иностранных игроков. Несмотря на заявления о том, что внедряемые процедуры будут действовать в рамках суверенитета и юрисдикции Армении, существуют обоснованные опасения относительно территориальной целостности и долгосрочной жизнеспособности государства. Не менее обманчиво и утверждение о снятии блокады Армении. Вместо того, чтобы гарантировать взаимный и суверенный доступ, подписанный документ институционализирует асимметричные маршруты и логику коридора, которые служат интересам Азербайджана. Более того, эта сделка угрожает не только интересам Армении, но и интересам ключевых региональных держав, которые уже высказали свои сомнения. Эта договоренность грозит созданием новых геополитических разделительных линий и может привести к новым конфронтациям и конфликтам в будущем. Насильственная координация стратегической инфраструктуры без регионального консенсуса нарушает хрупкий баланс сил на Южном Кавказе и ставит под угрозу региональную безопасность в целом", - говорится в заявлении.

Особенно примечательно, продолжают его авторы, что после заключения сделки правительство Армении мобилизовало весь свой пропагандистский аппарат, чтобы ввести общественность в заблуждение и скрыть истинный характер соглашения. Эта преднамеренная кампания дезинформации свидетельствует об осознании властями разрушительных последствий сделки. Если бы соглашение действительно отвечало национальным интересам, не было бы необходимости в манипуляциях, чтобы заставить народ принять его.

"В то же время международное одобрение так называемого мира между Арменией и Азербайджаном опасно игнорирует условия принуждения, при которых это соглашение было достигнуто, на фоне продолжающихся угроз, оккупации и грубых нарушений прав армянского народа, население Арцаха. Реальный мир не может быть навязан внешним давлением и установлен несправедливостью. Всеармянский совет дипломатов предупреждает, что это соглашение может проложить путь не к миру, а, напротив, к постоянной нестабильности и дальнейшему подрыву суверенитета Армении. Мы глубоко убеждены, что прочный мир в регионе возможен только тогда, когда все вовлеченные стороны, местные и региональные, искренне заинтересованы в достойном, инклюзивном и справедливом решении. Любой мир, построенный на изоляции, принуждении или обмане, обречен на провал. Власти, которые забывают факты потери части своей тысячелетней родины, изгнания сотен тысяч армян, уничтожения их духовного и культурного наследия, удержания в заложниках лидеров армянского народа и постоянного предъявления незаконных требований к Армении, выдавая любое соглашение за достижение и отказывая в праве озвучить их в будущем, лицемерны и оскорбительны для нашего народа. Мы призываем народ Армении, диаспору и международное сообщество не поддаваться опасным иллюзиям и правильно оценить надвигающиеся проблемы, формирующиеся вокруг Армении", - подчеркивается в заявлении.