Понедельник, 11 Августа 2025 13:40

АрмИнфо. Для Армении процесс реализации "вашингтонских документов" ещё должен пройти испытание временем. Об этом в своей статье пишет бывший депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Гор Геворкян.

Он напомнил, что США во второй раз поддержали геополитически значимый мирный проект. В первом случае это было в 1978 году, когда Кэмп-Дэвидский процесс был успешно доведён до логического завершения, а теперь - и армяно-азербайджанский, который до сих пор не завершён. Глобальной целью Кэмп-Дэвидского процесса было ослабление позиций СССР в арабском мире, а Египет был одним из влиятельных союзников официальной Москвы среди арабских стран. "Зангезурский коридор" - небольшой, но крайне важный компонент Транскаспийских маршрутов, его эксплуатация или открытие выводит Россию и Иран из так называемой "Большой игры", более того, по большому счёту, он также создаёт значительные риски для безопасности обеих стран. Кроме того, объектом нападок становится и Китай, который годами является основным потребителем иранской нефти и серьёзным конкурентом США за "геополитическими кулисами". Энергоносители - это дыхательные трубки для гигантской китайской экономики. К этому добавляется и реализация проекта "Великий Туран", что не менее важно.

"Таким образом, пожалуй, центральное место в "вашингтонских документах" заняло достижение трёхстороннего соглашения об открытии "Зангезурского коридора". Процессы египетско-израильского и армяно-азербайджанского урегулирования, с точки зрения исторических реалий имеют определённые особенности и различия: хронологические, геополитические, ситуативные, масштабные, по персоналиям и т. д. Для официального Каира "Кэмп-Дэвидский" процесс был связан с реальным миром, где Египет был равноправной стороной с Израилем, имея свои собственные повестки и даже больше. Увы, в нашем случае очевидно, что на данный момент, согласно "вашингтонским документам", азербайджанская сторона уже находится в выгодном положении по ряду важных вопросов, более того, достижение соглашения об открытии "Зангезурского коридора" стало воплощением многовековой турецкой мечты, так называемого "Великого Турана", который, независимо от показателей своей экономической рентабельности, может стать геополитической ловушкой для армянской стороны.

"Зангезурский коридор" и Сюник, являющиеся частью геополитического пазла Транскаспийских маршрутов, были и остаются "ахиллесовой пятой" экзистенциальной безопасности армянского государства. Это исторический факт. Более того, существует высокая вероятность того, что Армения может постепенно оказаться втянутой в качественно новую, жесткую региональную конкуренцию вокруг самой повестки дня эксплуатации "Зангезурского коридора". Было бы глупо не помнить, что Россия и Иран продолжают играть роль в балансе сил на Южном Кавказе. Условное молчание ещё не является признаком ее отсутствия. Поэтому для Армении процесс реализации "вашингтонских документов