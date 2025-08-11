Понедельник, 11 Августа 2025 12:55

АрмИнфо. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении Армена Даниеляна, сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Напомним, что Армен Даниелян, назначенный на должность руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении 11 ноября 2024 года, 30 апреля 2015 года был уволен (до этого он был заместителем руководителя Офиса по координации деятельности инспекционных органов в аппарате премьер-министра).

Предварительным следствием, проведенным по уголовному производству, рассматриваемому Антикоррупционным комитетом Армении, обосновано, что используя свои должностные полномочия и оказываемое ими влияние, при содействии заведующего складом того же инспекционного органа и ряда других сотрудников присвоило вверенные ему талоны на топливо, приобретенные за счет государственных средств РА и предназначенные для нужд инспекционного органа, а также необоснованные премии, выплаченные вышеуказанным сотрудникам, в размере, несопоставимо превышающем установленный размер.

В частности, в ходе предварительного расследования было установлено, что заведующий складом инспекции получил от главы ИОБПП И и продал талонов на дизельное топливо в общей сложности на 15 300 литров бензина и 1000 литров дизтоплива, в результате чего лично передал начальнику ИОБПП полученную сумму в размере 7 844 000 драмов. Кроме того, последний также присвоил талонов на бензин 6096 литров стоимостью 2 926 080 драмов, которые числились на балансе инспекционного органа и были ему доверены. В результате вышеуказанное должностное лицо присвоило талоны на 10 770 080 драмов.

Кроме того, лицо, занимающее должность начальника ИОБПП, вместо предоставления премий сотрудникам Инспекторский орган, руководствуясь исключительно служебной необходимостью, поручил ряду сотрудников обналичить часть денежных средств, перечисленных им в качестве премий, без каких-либо оснований и передать их ему через заведующего складом. Таким образом, последний, используя свои должностные полномочия и оказываемое ими влияние, присвоил доверенные ему суммы в крупном размере, в общей сложности 3 454 000 драмов.

Бывшему начальнику ИОБПП было предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном и особо крупном размере с использованием своих должностных полномочий по статье 256, части 3, пункту 3 и пунктам 2 и 3 части 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Армения, а заведующему складом, оказывавшему ему содействие, - по статье 445, части 1, пункту 3 статьи 46-256, части 3, пунктам 2 и 3 статьи 46-256, части 2, пунктам 2 и 3 части 2 Уголовного кодекса Республики Армения. В ходе предварительного расследования было взыскано около 10 миллионов драмов ущерба, причиненного государству.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела переданы надзирающему прокурору вместе с обвинительным заключением с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.