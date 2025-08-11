Понедельник, 11 Августа 2025 12:48

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян назвал "историческим" шагом парафирование текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В беседе с "Анадолу" дипломат отметил, что договоренности, достигнутые при посредничестве США, также открывают важные возможности для нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Замглавы армянского МИД подчеркнул важность декларации как для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, так и для армяно-американских связей. "Как двусторонние переговоры с США, так и трехсторонняя встреча США-Армения-Азербайджан были чрезвычайно важными, можно сказать, историческими",- отметил он.

Костанян также сообщил, что с США были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области искусственного интеллекта, полупроводников и энергетики.

Замминистра отметил, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном положительно повлияли на переговорный процесс. "Мы рассматриваем подписанную мирную декларацию как важный этап и возможность для нормализации отношений с Турцией. Если удастся восстановить коммуникации между Турцией и Арменией, этот проект станет более реалистичным, а также приобретет большее значение в региональном и глобальном контексте", - добавил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что Армения демонстрирует добрую волю, и выразил надежду, что Анкара ответит на это открытием армяно-турецкой границы и установлением дипломатических отношений. "Мы можем заложить важный фундамент для стабильности и экономического благополучия в нашем регионе", - отметил дипломат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 августа подписали совместную декларацию по итогам трехстороннего саммита в Белом доме под председательством президента США Дональда Трампа.