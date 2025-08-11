Понедельник, 11 Августа 2025 12:22

АрмИнфо. Известный американо-канадский юрист- международник, специализирующийся на политической защите и правах человека 11 августа со срочным визитом прибыл в Армению. <Моя главная миссия в Армении - защита церкви и сыновей церкви, христиан, которые незаконно лишены свободы>, - заявил он в беседе с журналистами по прибытии в РА.

<Когда верующие и любящие свою церковь и страну люди, такие, как Самвел Карапетян, их бизнес подвергается незаконному рейду, значит, что-то не так. Необходим диалог между правительством и церковью. Я надеюсь, что этот диалог начнется, надеюсь, что эти обвинения будут сняты и в результате процесса церковь будет защищена>, - отметил он.

Как указал юрист-международник, церковь в Армении играет ключевую роль в сохранении религии, языка, а также в жизни людей, исповедующих христианство и не только в Армении.

<Все верующие обязаны защищать церковь в Армении. Я защищаю церковь в Украине, я защищал там православную церковь 45 лет назад. К сожалению, сегодня есть список стран, в которых церковь подвергается нападкам. По-моему, нет долга священнее, чем защита церкви и верховенства права. С возрастом церковь и религия занимают более важное место в жизни человека>, - подчеркнул он.

По его словам, некоторые правительства в ряде случаев пытаются использовать церковь в политических и внешнеполитических целях, вместо того, чтобы относиться к ней как объекту поклонения. В связи с этим эта миссия очень важна для него, добавил Амстердам.

Как отметил международный защитник прав человека, он осознает чувствительность вопроса также в связи с тем, что все еще есть христиане-армяне, которые содержатся в плену у Азербайджана.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Армении окажут на него давление, адвокат отметил: <Я привык к давлению со стороны правительств разных стран; в России меня арестовали, мне запретили въезд в семь стран. Я занимаюсь этим уже 50 лет. Понятно, что может быть давление, но чтобы это давление достигло своей цели, нужно, чтобы был кто-то, кто подастся этому давлению. Мы не прогибаемся под давлением. Мы не прогибаемся, защищая верховенство закона>.