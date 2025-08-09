Суббота, 9 Августа 2025 17:07

АрмИнфо. . Подобную оценку в интервью Общественному телевидению выразил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя предварительное подписание в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В частности, он отметил, что нет ни единого аспекта, согласно которому эти вашингтонские соглашения, все документы, которые были подписаны, могли бы иметь негативные оттенки. В общем, открылся большой потенциал и новые возможности для развития экономического сотрудничества не только между Арменией и Азербайджаном, но и Арменией и США>, - подчеркнул он.

Секретарь Совета безопасности также не исключил, что все эти процессы могут повлиять на нормализацию отношений Армении с Турцией, ускорив процесс открытия границ и создание экономических связей.

<Мы начнем диалог с Турцией, чтобы найти решения имеющихся проблем. Надеюсь, что станет возможно реализовать те предварительные договоренности, которые были и попробуем продвинуться вперед> - сказал Григорян.