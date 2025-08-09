Суббота, 9 Августа 2025 16:45

АрмИнфо. Ряд стран и государственных лиц поприветствовали достижение мира между Арменией и Азербайджаном. В частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя предварительное подписание мирного договора в Вашингтоне, отметил, что это является историческим поворотным моментом и знаком надежды. <Когда дипломатия сменяет оружие - это всегда хорошая новость. Пусть этот шаг станет добрым предзнаменованием для других зон боевых действий по всему миру, особенно накануне встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Сегодня, как никогда ранее, все должны стремиться к одному: к миру>, - написал он.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что соглашение между Арменией и Азербайджаном является важным событием, призванным положить конец давней вражде. <Мы поздравляем обе стороны, а также президента США за проложенный путь к миру, гармонии и большему процветанию в регионе>, - написала она.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным шагом для безопасности на Кавказе и в мире.

<Дональд Трамп в очередной раз доказал, что он президент мира. Мы надеемся, что после пакистано-индийского, ирано-израильского и азербайджано-армянского конфликта, война между Россией и Украиной также будет прекращена>, - подчеркнул глава МИД Венгрии.

МИД Австрии также выступил с заявлением, отметив, что произошедшее в Вашингтоне является важным шагом на пути к установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

<Мы поддерживаем предварительное подписание мирного соглашения, основанного на интересах всего региона. Австрия готова оказать поддержку на следующих этапах>, - отметили в австрийском госведомстве.

Комиссар Европы по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос по этому случаю отметила, что это решающий шаг на пути к прочному миру и стабильности. <Я с нетерпением жду своих предстоящих визитов в Армению и Азербайджан и готова поддержать процесс урегулирования и региональное сотрудничество>, - подчеркнула она. Поздравил с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Он подчеркнул, что высоко оценивает роль президента Трампа в обеспечении этого прогресса. <Как я уже говорил Джеймсу Дэвиду Вэнсу (вице-президенту США), Великобритания готова поддерживать мир на Южном Кавказе, если обе стороны будут выполнять свои обязательства>,

- заметил Лэмми.

МИД Саудовской Аравии также поприветствовало мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном. В своем заявлении ведомство выразило надежду, что данное соглашение ознаменует начало нового этапа взаимопонимания, сотрудничества, а также укрепления безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном, что послужит интересам двух народов и всего кавказского региона.

Министерство иностранных дел Катара выразило свою поддержку всем усилиям, направленным на снижение напряженности и разрешение конфликтов дипломатическими средствами, а также на укрепление основ мира, развития и процветания на региональном и международном уровнях. Поприветствовав предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, МИД Катара выразило надежду, что это соглашение положит начало новому этапу сотрудничества между двумя странами, основанному на принципах добрососедства.

Заявление по случаю предварительного подписания соглашения опубликовала и официальный представитель НАТО Элисон Харт. <Мы приветствуем прогресс, достигнутый в установлении мира между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США Дональда Трампа за его вклад в достижение мира>, - отметила она.

Она отметила, что это важный шаг в процессе нормализации отношений и для безопасности в регионе.