Суббота, 9 Августа 2025 15:24

АрмИнфо. Вчера Пашинян подписал бумаги в Вашингтоне - с одной стороны, он сдал в аренду суверенные территории Республики Армения, а с другой - распустил Минскую группу, окончательно похоронив арцахский вопрос. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-премьер-министр Армении Грант Багратян.

Он подчеркнул, что 8 августа 2025 года стал одним из самых горьких дней в истории Армении, как 24 апреля 1915 года, 9 ноября 2020 года и 19 сентября 2023 года.

<Алиев всё равно не подписал мирный договор. Он время от времени поглядывал на Пашиняна и, вероятно, мысленно повторял: неужели мой отец этим проиграл? И что интересно, у премьер-министра Республики Армения нет конституционных полномочий подписывать подобные бумаги>,- написал Багратян.