АрмИнфо. Сюник был и останется частью Республики Армения. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы армянских СМИ в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что этот вопрос закрыт подписанием декларации, в которой говорится, что стороны не будут иметь в отношении друг друга каких-либо территориальных претензий. <В декларации нет речи о сдаче в аренду территорий. Не нужно создавать нарративы, которых нет>, - заявил премьер.
По словам главы правительства, следует опираться на том, что написано, подписано и уже опубликовано. <И если прочесть текст подписанного документа, то подобного беспокойства возникнуть не может>, - отметил Пашинян.
