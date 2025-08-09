Суббота, 9 Августа 2025 13:00

АрмИнфо. Инструменты обеспечения суверенитета, очевидно, не могут быть ослаблены - они включают и паспортный, и таможенный контроль. Подобным образом премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне ответил на вопросы армянских СМИ относительно того, кто будет осуществлять эти виды контроля на Международном маршруте мира и процветания Трампа> (TRIPP) на территории Армении и будет ли реализация всех процессов происходить одновременно.

<Наши государственные институты должны это реализовать>, - отметил он, заметив, что суверенитет и значит, что государство действует полноценно со всеми своими институтами. Относительно одновременности процессов, Пашинян отметил, что документ уже дал ответ на этот вопрос и, безусловно, все должно происходить в этой логике. <В содержательном смысле не может быть разночтений. Все уже происходит одновременно - одновременно была подписано декларация. Здесь могут возникнуть вопросы только с темпами строительства - что изначально должно быть готово, что позже>, - сказал Пашинян.

Вместе с тем премьер сослался на проект правительства Армении <Перекресток мира>, где отмечено, что армянская сторона готова к определенным упрощениям. В этом ключе он допустил, что спустя 5-10 лет мы станем свидетелями того, как действующие виды паспортного и таможенного контроля себя исчерпают. В частности, он сослался на американский опыт, где контроль уже осуществляется благодаря серьезным технологиям.

Пашинян заметил, что один из подписанных меморандумов о взаимопонимании с США касается как раз-таки усиления возможностей и потенциала пограничных и таможенных служб Армении.

<И я уверен, что это предложение будет озвучено, потому что уже состоялись предварительные обсуждения. И если мы получим доступ к этим технологиям и устройствам - нам удастся максимально упростить все процедуры>, - добавил он.

Премьер в очередной раз заверил, что все возможные процессы будут происходить в рамках юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности Армении. Он также отметил и важность соблюдения принципа взаимности. <Сейчас нужно сконцентрироваться на своевременном эффективном и качественном строительстве>, - сказал глава армянского правительства.

Он также заметил, что помимо открытия дорог и железнодорожного сообщения, возможна реализация и других значимых инфраструктурных проектов, таких как, запуск газопровода, нефтепровода, линии электропередач, интернет- кабелей и т.д.

<Все, что будет происходить - будут действовать в рамках юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности Армении>, - резюмировал он.

Напомним, что вчера в Белом доме Армения и Азербайджан подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его соседях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия включают открытие прямого сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через Армению

<Армения будет сотрудничать с США и совместно определенными третьими сторонами для разработки рамок проекта соединения <Международный маршрут мира и процветания Трампа> (TRIPP) на территории Армении. Мы подтверждаем наше стремление добросовестно продолжать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки>, - говорится в декларации.