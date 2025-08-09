Суббота, 9 Августа 2025 11:58

АрмИнфо. Отвод азербайджанских войск с суверенной территории Армении должен происходить в рамках делимитации границ. Об этом в Вашингтоне, отвечая на вопросы армянских СМИ. заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сославшись на 5-е положение Алма-Атинской декларации.

Он отметил, что согласно этому документу, территория Советской Армении приравнивается к территории независимой Армении, а советского Азербайджана - соответственно к территории независимого Азербайджана. Исходя из этой логики, как продолжил Пашинян, есть участки, принадлежащие Армении, но которые находятся под контролем азербайджанской стороны, и также наоборот. <То есть, что должно произойти? Должен продолжиться процесс делимитации границ, и там, где мы имеем под своим контролем не принадлежащие нам территории - мы должны их вернуть, и то, что не принадлежат им, но находится под их контролем -должны быть возвращены нам>, - сказал глава правительства.

Вместе с тем он представил еще один возможный вариант, когда посредством референдума, на основе принципа равенства, провести обмен определенными территориями, но в той логике, чтобы не нарушить территориальную целостность Армении. То есть площадь в 29 743 тыс. кв.км. должна остаться нерушимой, и соответственно также площадь территории азербайджанского государства.

<Но Алма-Атинская декларация говорит о том, что все должно происходить в результате делимитации границ. Конкретные размеры территории должны восстановиться>, - заключил он.