Суббота, 9 Августа 2025 10:59

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Телеграмм-канал «Раньше всех». В официальных сообщениях СМИ из Вашингтона об этом не говорится.

«Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем», - сообщает Телеграмм-канал.