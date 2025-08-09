Суббота, 9 Августа 2025 10:43

АрмИнфо. В ходе трехсторонней встречи Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, состоявшейся в Белом доме, была подписана Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Соединенных Штатов Америки по итогам встречи, состоявшейся в Вашингтоне, округ Колумбия, столице Соединенных Штатов Америки.

Пресс-служба армянского премьера представила текст декларации.

«Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия, столице Соединенных Штатов Америки, заявляем следующее:

1. Мы и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп присутствовали при парафировании министрами иностранных дел Сторон согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В связи с этим мы признали необходимость продолжения дальнейших усилий по подписанию и окончательной ратификации Соглашения и подчеркнули важность поддержания и укрепления мира между нашими двумя странами.

2. Мы также присутствовали при подписании совместного заявления министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение.

3. Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения.

4. Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации коммуникационной программы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно принять все меры для скорейшего достижения этой цели.

5. Мы признаем необходимость проложить путь к светлому будущему, не предопределенному конфликтами прошлого, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года. После конфликта, приведшего к неисчислимым человеческим страданиям, наконец-то сложились условия был создан для того, чтобы наши народы начали добрососедские отношения, основанные на принципах нерушимости международных границ и недопустимости применения силы в целях территориального приобретения. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру, прокладывает путь к закрытию главы вражды между нашими двумя народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки ответных действий сейчас и в будущем.

6. Мы выражаем нашу уверенность в том, что этот Саммит является прочной основой для взаимного уважения и содействия миру в регионе.

7. Мы выражаем глубокую признательность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Дж. Трампу за организацию этого важного Саммита и его теплый прием, а также за его значительный вклад в процесс нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Настоящая Декларация была подписана 8 августа 2025 года в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки. –0--