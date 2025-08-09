Суббота, 9 Августа 2025 10:31

АрмИнфо. В ходе встречи в Белом Доме премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в лидеры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьера.

Сообщается, что в частности, были подписаны: Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Соединённых Штатов Америки о партнёрстве в области развития потенциала проекта «Перекрёстки мира»; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Соединённых Штатов Америки об инновационном партнёрстве в области искусственного интеллекта и полупроводников; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Соединённых Штатов Америки о партнёрстве в области энергетической безопасности.

Никол Пашинян и Дональд Трамп также обсудили вопросы, связанные с последовательным развитием и расширением армяно-американских отношений.