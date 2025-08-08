Пятница, 8 Августа 2025 21:01

АрмИнфо. Союз "Арцах" выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в повестке дня трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и США, которая состоится сегодня в Вашингтоне, обсуждений прав арцахского народа.

Как сообщает пресс-служба Союза, достижение определенных соглашений на сегодняшней встрече не может быть сделано за счет игнорирования остальных принципиальных вопросов и прав основных жертв конфликта.

"Согласно имеющейся информации, сегодняшняя встреча не затронет такие вопросы, как безопасное, коллективное возвращение народа Арцаха, защита его культурного наследия и собственности, освобождение всех армянских военнопленных и другие важные темы. Между тем, хотя бы решение вопроса о возвращении военнопленных могло бы расцениваться как гуманитарный шаг, необходимый для достижения мира", - отмечается в заявлении.

В Союзе также выразили обеспокоенность сообщениями о роспуске Минской группы ОБСЕ, созданной с целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Более того, вызывает сильное недоумение, что власти Армении, которые неоднократно заявляли о намерении распустить МГ ОБСЕ вместе с подписанием "мирного договора", теперь совершают такую стратегическую ошибку. Мир, основанный на массовых нарушениях и пренебрежении правами 150 000 армян Арцаха и их насильственного перемещения, не может быть справедливым и прочным. Существует простая истина: ни один документ по урегулированию не может быть жизнеспособным, если одна сторона получает все, а другая сторона ничего", - обратили внимание в Союзе "Арцах".

В связи с вышесказанным Союз потребовал от властей Армении выполнить обязательства, взятые перед народом Арцаха, и обеспечить защиту и восстановление их прав в рамках процесса урегулирования конфликта. "Кроме того, призываем власти США и лично президента Дональда Трампа обеспечить возвращение народа Арцаха на родину, защиту культурного наследия, немедленное освобождение армянских военнопленных, возвращение оккупированных территорий Армении и устранение политики армянофобии в Азербайджане. Без эффективного решения этого и некоторых других компонентов ни один стабильный и всеобъемлющий мир на Южном Кавказе невозможен", - резюмировали в Союзе.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.