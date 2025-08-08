Пятница, 8 Августа 2025 20:40

АрмИнфо. Ситуация, разворачивающаяся в Армении, включая задержание архиепископов Баграта Србазана и Микаэла Аджапахяна, а также разжигание ненависти в адрес Первопрестольного Эчмиадзина, вызывает серьезную озабоченность. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента Канады, секретарь Министерства иностранных дел Роберт Олифант.

В связи с этим он отметил, что в условиях растущей нестабильности в регионе, демократический прогресс Армении как никогда важен для ее народа и региона в целом. "Канада ценит свое партнерство с Арменией, отношения, основанные на общей вере в демократическое управление, права человека и беспристрастное применение верховенства закона. Мы по- прежнему уверены, что власти Армении будут действовать таким образом, чтобы гарантировать эти принципы", - написал Олифант.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.