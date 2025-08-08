Пятница, 8 Августа 2025 20:19

АрмИнфо. Обвиняемые по делу о пожаре в воинской части в селе Азат - замкомандира воинской части Гор Агекян и начальник противопожарной службы Марлен Саркисян освобождены из-под домашнего ареста. Такое решение было принято судом сегодня на заседании.

Однако, решение о залоге и подписке о невыезде остались без изменений. Следующее заседание по делу состоится 5 сентября.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. Фигурантами по делу выступают 5 человек.