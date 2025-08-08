|Союз "Арцах": ни один документ по урегулированию не может быть жизнеспособным, если одна сторона получает все, а другая сторона ничего
|Адвокат: Решением Апелляционного суда обыски в квартирах Нарека и Лилит Карапетян признаны незаконными
|Канадский депутат выразил обеспокоенность в связи с арестами в Армении
|Обвиняемые в пожаре воинской части села Азат освобождены из-под домашнего ареста - решение суда
|Совет по защите прав арцахцев отныне будет действовать как общественное движение
|Премьер-министр Армении провел встречу со спецпосланником президента США
|Изменения в закон РА о кинематографии противоречат 15 международным и внутренним правовым актам - заявление кинодеятелей Армении
|Защита экс-председателя КГД подаст апелляционную жалобу - адвокат
|Оппозиционер: Для правящего в стране режима нетерпимы те люди, которые не мирятся с потерей Арцаха и новыми уступками
|Обсуждение коридора вообще не должно было быть в повестке дня - Осканян
|Плановые отключения электроэнергии 11 августа
|Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграцией
|Библия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политик
|Экс-командующий АО Арцаха пытается избежать отбывания наказания - представитель потерпевших
|Оппозиционер: установив "демократию" в Армении, Арсен Торосян занялся установлением "демократии" в США
|Политолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политики
|Все заявления о том, что Армения согласилась на "коридорные" решения, не соответствуют действительности - Багдасарян
|Вице-спикер НС РА: Если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для Армении
|Затулин: Посредством Пашиняна, Турция пробьёт через территорию Армении прямой путь к Азербайджану, Каспию и Средней Азии
|Татоян: Власти Армении довели дело до того, что переговоры ведутся только об удовлетворении требований Азербайджана
|Бывший глава ВСС считает приговор Анкоррупционного суда политическим заказом
|Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата НС
|В Армении задержан бывший председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян
|Отец Саак Саакян: министру экономики РА следовало бы заняться вверенной ему сферой
|На Ереванской телебашне устанавливается новая декоративная подсветка
|В ряде населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей ведётся реконструкция систем водоснабжения
|Политолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителей
|Бывший глава ВСС приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
|Католикос всех армян отбыл в США с патриаршим визитом
|США подтверждают свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
|Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии
|Дональд Трамп анонсировал о встрече с лидерами Армении и Азербайджана
|Туркменистан и Эфиопия намерены расширять двусторонние связи
|Молодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службы
|Артак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу Алиева
|Бывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестом
|Степан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центр
|Плановые отключения электроэнергии 8 августа
|Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста "Имнемним"
|ANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленных
|В этом году туристическо-музыкальный фестиваль "Фестивар" откроется в Арташате
|Азербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в Вашингтоне
|Правительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный год
|Адвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша Габриеляна
|АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом
|Экс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращение
|Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
|В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
|В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами УЕФА
|В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
|Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
|Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
|Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
|Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
|Политолог: в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
|Саакашвили: в Вашингтоне состоится историческое событие
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
|От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
|Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
|Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
АрмИнфо. Обвиняемые по делу о пожаре в воинской части в селе Азат - замкомандира воинской части Гор Агекян и начальник противопожарной службы Марлен Саркисян освобождены из-под домашнего ареста. Такое решение было принято судом сегодня на заседании.
Однако, решение о залоге и подписке о невыезде остались без изменений. Следующее заседание по делу состоится 5 сентября.
Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. Фигурантами по делу выступают 5 человек.
