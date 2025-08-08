Пятница, 8 Августа 2025 19:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Вашингтон встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития стратегических отношений между странами и дальнейших шагов в этом направлении.

Кроме того, Пашинян и Уиткофф обсудили предстоящую сегодня в Белом доме трехстороннюю встречу премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.