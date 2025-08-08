Пятница, 8 Августа 2025 18:56

АрмИнфо. Изменения в закон РА о кинематографии противоречат более чем 15 международным и внутренним конвенциям и законам. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Гильдии анимационного кино Армине Анда.

Она отметила, что в проекте закона, размещеном на e-draft, отмечено, что, напротив, дейстующие регулирования противоречат Европейской конвенции копроизводства. При этом не конкретизировано, какие именно положения не соответствуют международным нормам. Глава Гильдии коснулась также заявления государства о том, что оно, согласно нововведениям, намерено финансировать только те фильмы, имущественные и авторсике права которых принадлежат ему. "Во-первых нельзя присовить себе авторские права, только имущесвенные. И это уже нарушение всех конвенций и закона об авторском праве", - сказала Армине Анда.

В свою очередь глава Ассоциации анимационных кинокомпаний Тигран Аракелян отметил, что проект изменений закона будет препятствовать ряду успехов, которых в последнее время достигла киноиндустрия Армении. Упомянув о, так называемом, несоответствии действующего закона, Аракелян отметил, что в представленном законопроекте не конкретизировано, что, кому и чему не соответствует. Предложенные Министерством образования, науки, культуры и спорта правки даже по мнению юристов не содержат должных правовых обоснований. По словам главы Ассоциации, нововведения полностью меняют логику закона о кинематографии, что даже не обсуждалось с представителями отрасли.

"Подобный проект надо отозвать и в дальшнейшем, если будет желание внести какие-либо изменения - сделать это общими усилиями", - сказал он, заметив, что помимо того, что нововведения ограничивают все возможные свободы, они также поставят под угрозу новые проекты и создадут препятствия для развития международного сотрудничества.