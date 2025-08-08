Пятница, 8 Августа 2025 17:01

АрмИнфо. Сегодня президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Встреча, вероятно, завершится соглашением о транзитном маршруте между Азербайджаном и Нахичеванью, которое будет представлено как <прогресс> при посредничестве США и, возможно, даже получит название "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян по этому поводу пишет: "Прежде чем мы поаплодируем, позвольте мне прояснить:

неважно, будет ли коридор управляться Арменией, США или каким-то международным администратором, будет ли он арендован на сто, десять или один год, представлен как "нейтральная Сюникская дорога" или оформлен в других дипломатически сдержанных формулировках, факт в том, что Армения соглашается временно или навсегда уступить контроль над частью своей суверенной территории, и это неприемлемо. Настоящее возмущение заключается не в том, "хороша" или "плоха" эта сделка, а в том, что она вообще существует".

По словам экс-министра, уже несколько лет так называемый "Зангезурский коридор" используется Баку в качестве политического оружия для оспаривания суверенитета Армении и переформатирования послевоенного урегулирования. Теперь, вместо того, чтобы категорически отвергнуть это требование, посредничество Вашингтона ещё больше легитимизировало его, превратив искусственное азербайджанское требование в тему для обсуждения "креативных решений". "С дипломатической точки зрения это равносильно переговорам о том, какую часть своего сада вы готовы отдать, вместо того, чтобы требовать сохранения забора. Посредством "технических" дискуссий о моделях управления, условиях аренды и нейтралитете администратора Армения оказывается втянутой в ловушку, которая представляет коридор неизбежным, когда обсуждение переходит от вопроса о том, должен ли коридор существовать, к тому, как он должен функционировать, к нарушению основополагающего принципа суверенитета. Давайте проясним: Армения никогда не соглашалась предоставлять экстерриториальный доступ какой-либо стране через Сюник. Законодательство Армении прямо запрещает аренду земли для таких целей. Инициатива "Перекрёсток мира", предложенная самой Арменией, предусматривает региональное взаимодействие, основанное на суверенитете, юрисдикции, взаимности и равенстве. Соглашение, которое передаст участок дороги под долгосрочный контроль США, нарушает все четыре этих принципа. Иран уже открыто заявил, что не потерпит никакого иностранного присутствия в Сюнике. Эти предупреждения не просто риторика. Сюник - это одновременно стратегически важный, жизненно важный пункт для Армении и важное звено на оси "Север-Юг". Превращение его в геополитическую витрину ставит под угрозу как безопасность Армении, так и региональную стабильность", - подчеркнул Вардан Осканян.

Он добавил, что сторонники соглашения будут утверждать, что это "реалистичный" компромисс для продвижения мирных переговоров. "Но какой мир начинается с подрыва суверенитета одной из сторон? Некоторые могут возразить, что присутствие США - это "нейтральная гарантия". Но нейтралитет теряет смысл, когда тот самый коридор, который был создан при посредничестве Азербайджана, отвечает его требованиям. Если цель - реальный мир, он должен внушать доверие обеим сторонам. Если Азербайджан настаивает, что не может полагаться на традиционные армянские маршруты для достижения Нахичевани без "коридора Трампа", то "коридор Трампа", проходящий через территорию Азербайджана, необходим на основе взаимности, чтобы армяне также могли безопасно выходить к Каспийскому морю для торговли и путешествий. Встреча Пашиняна, Алиева и Трампа может быть представлена в некоторых кругах как дипломатическое достижение. На самом деле, она рискует закрепить неприемлемую уступку в мирном процессе. Обсуждение коридора вообще не должно было быть в повестке дня", - написал Осканян.