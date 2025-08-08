Пятница, 8 Августа 2025 16:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

1 1 :00-1 7 :00 жилые дома 49, 51, 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 4-16 на улице Сармени, частные дома 1-54 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3,52/1, 52/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10 ։ 00-13 ։ 00 частично села Ванашен и Урцадзор, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10 ։ 00-14 ։ 00 частично село Кахцрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области:

10 ։ 30-12 ։ 30 частично села Ахавнадзор, Азатек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-14 ։ 00 частично квартал Дзахапня в городе Джермук;

в Котайк ской области:

11։00-17։00 квартал “Мгер Мкртчян”, частично кварталы “Хачатур Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Лорий ской области:

10:00-13:00 частично село Нор Хачакап; улица Ханперян в селе Мецаван;

11:00-12:00 частично село Цахкабер;

13:00-16:00 частично село Арчаовит;

в Сюникской области :

09:30-12:00 частично село Лернадзор;

09:30-12:30 ООО “Хено ев вординер”, улицы Арзуманян, Галстян , квартал “Санди Дзор” в городе Горис;

13:00-17:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 5-ом квартале города Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.