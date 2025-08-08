Пятница, 8 Августа 2025 16:33

АрмИнфо. Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии лиц, проживающих на их территории без необходимого разрешения. Это следует из постановления правительства Грузии от 4 августа, сообщают грузинские СМИ. "Постановление вступает в силу с момента публикации", - говорится в документе. Министры внутренних дел Грузии и Армении подписали соглашение о реадмиссии 21 июля в Тбилиси. Цель договора - обеспечение возвращения иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории одного из государств.

Стороны рассчитывают, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией.