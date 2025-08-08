Пятница, 8 Августа 2025 16:30

АрмИнфо. Придя к власти, премьер- министр РА Никол Пашинян, спровоцировавший три войны, вместе со своим "образованным другом" (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.) в Вашингтоне плетёт сети для будущей войны. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны Артак Закарян.

"А до этого, в стиле фарисея и лжеверующего, придавая духовный оттенок свойственному ему политическому цинизму, он пишет о "миротворцах" из Евангелия от Матфея: Ни один христианин в мире, даже самый самодовольный, никогда не был о себе столь высокого мнения. Не говоря уже о "таланте" Никола излагать библейские стихи по-своему и злоупотреблять им для слепого обмана народа. Библия не благословляет и, тем более, не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих и последователей бедствия, плач, потери и несчастья. Пророк Иеремия призывал заблудших детей своего народа не плакать об умерших, а плакать о том, что они не увидят своей родины из-за наказания изгнанием. "Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте о том, кто отойдет, и уже не вернется, и не увидит земли народа своего" (Иеремия 22:10)", - написал политик.