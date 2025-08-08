Пятница, 8 Августа 2025 16:06

АрмИнфо. Сегодня в Апелляционном уголовном суде состоялось судебное заседание по делу об экс-министре обороны Арцаха Джалале Арутюняне, поводом к которому послужило неполучение Джалалом Арутюняном судебного акта. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель правопреемников потерпевших Липарит Симонян.

Становится очевидным, отметил Симонян, что обвиняемый намеренно не получает судебный акт, преследуя цель достигнуть срока давности и, и, тем самым, избежать отбывания наказания. Апелляционный суд дважды пытался вручить ему решение по почте и один раз лично, однако он его так и не получил.

По оценке суда, учитывая, что он был уведомлен о сегодняшнем судебном заседании и не явился, а также то, что он знал о том, что судебный акт ему направлялся, но он его не получил, действия Джалала Арутюняна были расценены как злоупотребление правом.

"Хотя Джалал Арутюнян письменно сообщил о своём местонахождении и взял на себя обязательство получить судебный акт, потерпевшая сторона считает, что он вновь уклонится от получения решения суда. Очевидно, что человек в погонах генерал- лейтенанта хочет уклониться от отбывания наказания, назначенного приговором суда, пытается уклониться от отбывания наказания, и этому человеку была вверена целая армия обороны, и, естественно, что должно было стать результатом 44-дневной войны", - написал Липарит Симонян.

Напомним, что Апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему Армией обороны Нагорного Карабаха Джалалу Арутюняну - ему грозит 5,5 года лишения свободы. В феврале этого года суд общей юрисдикции Сюникской области Армении признал Арутюняна виновным по части 3 статьи 550 Уголовного кодекса РА: "халатность военного должностного лица, совершенная во время военного положения, войны или в условиях боя или повлекшая по неосторожности смерть человека". Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Отметим также, что Джалал Арутюнян возглавлял Армию обороны Арцаха до 27 октября 2020 года, когда был тяжело ранен. После этого командование перешло к генералу Микаэлу Арзуманяну.