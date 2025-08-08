|Союз "Арцах": ни один документ по урегулированию не может быть жизнеспособным, если одна сторона получает все, а другая сторона ничего
|Адвокат: Решением Апелляционного суда обыски в квартирах Нарека и Лилит Карапетян признаны незаконными
|Канадский депутат выразил обеспокоенность в связи с арестами в Армении
|Обвиняемые в пожаре воинской части села Азат освобождены из-под домашнего ареста - решение суда
|Совет по защите прав арцахцев отныне будет действовать как общественное движение
|Премьер-министр Армении провел встречу со спецпосланником президента США
|Изменения в закон РА о кинематографии противоречат 15 международным и внутренним правовым актам - заявление кинодеятелей Армении
|Защита экс-председателя КГД подаст апелляционную жалобу - адвокат
|Оппозиционер: Для правящего в стране режима нетерпимы те люди, которые не мирятся с потерей Арцаха и новыми уступками
|Обсуждение коридора вообще не должно было быть в повестке дня - Осканян
|Плановые отключения электроэнергии 11 августа
|Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграцией
|Библия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политик
|Экс-командующий АО Арцаха пытается избежать отбывания наказания - представитель потерпевших
|Оппозиционер: установив "демократию" в Армении, Арсен Торосян занялся установлением "демократии" в США
|Политолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политики
|Все заявления о том, что Армения согласилась на "коридорные" решения, не соответствуют действительности - Багдасарян
|Вице-спикер НС РА: Если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для Армении
|Затулин: Посредством Пашиняна, Турция пробьёт через территорию Армении прямой путь к Азербайджану, Каспию и Средней Азии
|Татоян: Власти Армении довели дело до того, что переговоры ведутся только об удовлетворении требований Азербайджана
|Бывший глава ВСС считает приговор Анкоррупционного суда политическим заказом
|Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата НС
|В Армении задержан бывший председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян
|Отец Саак Саакян: министру экономики РА следовало бы заняться вверенной ему сферой
|На Ереванской телебашне устанавливается новая декоративная подсветка
|В ряде населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей ведётся реконструкция систем водоснабжения
|Политолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителей
|Бывший глава ВСС приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
|Католикос всех армян отбыл в США с патриаршим визитом
|США подтверждают свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
|Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии
|Дональд Трамп анонсировал о встрече с лидерами Армении и Азербайджана
|Туркменистан и Эфиопия намерены расширять двусторонние связи
|Молодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службы
|Артак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу Алиева
|Бывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестом
|Степан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центр
|Плановые отключения электроэнергии 8 августа
|Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста "Имнемним"
|ANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленных
|В этом году туристическо-музыкальный фестиваль "Фестивар" откроется в Арташате
|Азербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в Вашингтоне
|Правительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный год
|Адвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша Габриеляна
|АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом
|Экс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращение
|Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
|В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
|В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами УЕФА
|В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
|Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
|Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
|Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
|Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
|Политолог: в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
|Саакашвили: в Вашингтоне состоится историческое событие
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
|От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
|Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
|Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
АрмИнфо. Установив "демократию" в Армении, председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения, член правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Арсен Торосян занялся установлением "демократии" в США. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.
"Арсен Торосян был крайне удивлён, как действующий в США офис "Ай Дата" может критиковать президента США и не оказаться за решёткой, а организация продолжает свою деятельность. Он охарактеризовал офис "Ай Дата" в США и его руководителя Арама Амбаряна "российскими шпионами" лишь потому, что они до последнего используют всё своё влияние, чтобы ожидаемые сегодня соглашения как можно меньше вредили нашим национальным интересам? Недовольство Торосяна вызывает критика офисом "Ай Дата" действующих властей США не за реальные усилия по решению проблемы, а за их имитацию, расплачиваться за которую придётся исключительно армянам", - отметила Кристине Варданян.
Она добавила, что именно за эту позицию американская организация провозглашена в Армении ни больше, ни меньше как "российские шпионы".
