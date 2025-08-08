Пятница, 8 Августа 2025 16:03

АрмИнфо. Установив "демократию" в Армении, председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения, член правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Арсен Торосян занялся установлением "демократии" в США. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

"Арсен Торосян был крайне удивлён, как действующий в США офис "Ай Дата" может критиковать президента США и не оказаться за решёткой, а организация продолжает свою деятельность. Он охарактеризовал офис "Ай Дата" в США и его руководителя Арама Амбаряна "российскими шпионами" лишь потому, что они до последнего используют всё своё влияние, чтобы ожидаемые сегодня соглашения как можно меньше вредили нашим национальным интересам? Недовольство Торосяна вызывает критика офисом "Ай Дата" действующих властей США не за реальные усилия по решению проблемы, а за их имитацию, расплачиваться за которую придётся исключительно армянам", - отметила Кристине Варданян.

Она добавила, что именно за эту позицию американская организация провозглашена в Армении ни больше, ни меньше как "российские шпионы".