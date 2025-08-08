Пятница, 8 Августа 2025 14:46

АрмИнфо. Все заявления и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на "коридорные" решения, просто не соответствуют действительности. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Пашинян на своей пресс-конференции 16 июля этого года предельно ясно и без возможности двоякого толкования представил подходы Республики Армения. Ни о какой иной логике не может быть и речи", - отметила пресс-секретарь. Отметим, что сегодня по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне лидеров Армении, США и Азербайджана планируется подписать и документ об аутсорсинге дороги через Сюникскую область РА.