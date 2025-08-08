Пятница, 8 Августа 2025 14:43

АрмИнфо. Если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для Армении, на взаимовыгодной основе. Об этом вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян написал на своей странице в Facebook.

"Любое соглашение, которое заключит Армения, будет включать разблокирование на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции, то есть, в нашем случае, все дороги и инфраструктура, проходящие через Армению, будут находиться под нашим полным суверенитетом и юрисдикцией, в рамках нашей территориальной целостности, и всё будет действовать в соответствии с нашим законодательством. Разблокирование на основе взаимности, то есть, если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для Армении, на взаимовыгодной основе. Это правда. Не стоит обращать внимание на жалобы, которые звучат извне и изнутри, по указаниям извне. Искренние опасения, после получения дополнительной официальной информации, непременно развеются", - написал Рубинян.

Отметим, что сегодня по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне лидеров Армении, США и Азербайджана планируется подписать и документ от аутсорсинге дороги через Сюникскую область РА.