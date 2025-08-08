Пятница, 8 Августа 2025 13:32

АрмИнфо. Бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Рубен Вардазарян считает приговор Антикоррупционного суда политическим заказом. Об этом он заявил 8 июля в беседе с журналистами.

При этом, он пояснил, что до вступления приговора в силу есть еще около 2-3 месяца, поскольку его должны рассмотреть Апелляционный и Кассационный суды. "Однако весь процесс доказывает, что это ни что иное, как политическое преследование. Поэтому, я уверен, что вердикт не будет изменен. Ни в Кассационном, ни в Апелляционном суде нет такого состава, который мог бы вынести справедливый приговор. Армянские суды не имеют достаточно смелости, чтобы называть эти процессы политическим преследованием ", - отметил Вардазарян.

Бывший глава ВСС при этом считает, что начало процессу положило его высказывание, сделанное 15 ноября 2020 года, которым он призвал своих коллег продемонстрировать преданность своему делу и действовать исключительно в рамках закона. "Тогда же я заявил, что если они не будут поступать по закону, то я как председатель ВСС сделаю все, чтобы они ответили за свои противоправные действия", - напомнил он.

Вардазарян уверен, что именно это его заявление не удовлетворило действующую в стране власть, которая потребовала его отставки. В связи с вышесказанным он призвал судебную систему бороться за настоящую свободу судебной власти. "Я никогда не стеснялся выражать свою гражданскую позицию, и всегда делал это на избирательном участке. Все, что я осуждал и с чем был не согласен, касалось исключительно той политики, которая осуществлялась в судебной системе, или к той политической линии, к которой пытались подчинить судебную власть. Я боролся именно против этого. Да, конечно я имел политическую позицию, но я снова повторюсь, что я выражал ее исключительно на избирательном участке, а не в общественном поле или в рамках моей работы ", - резюмировал бывший глава ВСС.

Напомним, что бывший председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Решением суда Вардазаряну также запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года. Мера пресечения в его отношении осталась той же - подписка о невыезде - до вступления приговора в силу.

Добавим, что Рубен Вардазарян обвиняется в том, что с 19 июля 2019 года, занимая должность председателя ВСС, будучи руководящим должностным лицом судебного органа, совершил действия, не связанные с его полномочиями, предоставленными ему Конституцией и Судебный кодексом. В частности, используя своё служебное положение, он воспрепятствовал осуществлению правосудия судьёй Лорийского областного суда общей юрисдикции Андраником Симоняном.