Пятница, 8 Августа 2025 13:14

АрмИнфо. Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА Рубена Акопяна.

"Главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета Республики Армения завершило предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Р.А. по факту призывов к захвату власти. В ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении Р.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя). В качестве меры пресечения в отношении Р.А. избран арест", - говорится в сообщении пресс-службы СК РА.

Источник отмечает, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору.

Напомним, что публичное уголовное преследование было инициировано 18 июля 2025 года. В тот же день Акопян был задержан. Инициатива пяти правозащитников распространила заявление, в котором расценила уголовное преследование в отношении экс-депутата как очередную попытку "заглушить политическое слово". Юристы обратили внимание на тот факт, что Акопяну было предъявлено обвинение за озвученные несколько недель назад политические оценки, которые касались не будущего, а прошлого. "В этих условиях при разумной логике невозможно говорить о "призыве" ни лингвистически, ни юридически", - считают правозащитники.