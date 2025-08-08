Пятница, 8 Августа 2025 11:22

АрмИнфо. Бывший председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Только что соответствующий приговор огласил судья Антикоррупционного суда Ваге Долмазян.

Решением суда Вардазаряну также запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года. Мера пресечения в его отношении осталась той же - подписка о невыезде - до вступления приговора в силу.

Напомним, что Рубен Вардазарян обвиняется в том, что с 19 июля 2019 года, занимая должность председателя ВСС, будучи руководящим должностным лицом судебного органа, совершил действия, не связанные с его полномочиями, предоставленными ему Конституцией и Судебный кодексом. В частности, используя своё служебное положение, он воспрепятствовал осуществлению правосудия судьёй Лорийского областного суда общей юрисдикции Андраником Симоняном.