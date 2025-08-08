Пятница, 8 Августа 2025 11:19

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин II 8 августа отбыл в США с патриаршим визитом. Об этом сообщает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

Согласно источнику, визит главы Армянской Апостольской Церкви в США продлится неделю. Гарегин II проведет встречи в Восточной епархии ААЦ, где встретится с предстоятелем епархии, духовенством и благотворителями. В ходе обсуждений будут рассмотрены программы, реализуемые Первопрестольным Эчмиадзином.