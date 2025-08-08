Arminfo.info


 Пятница, 8 Августа 2025 11:15
Александр Аванесов

Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии

АрмИнфо.  Находящийся с рабочим визитом в США премьер-министр РА Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Как отмечается в сообщении, вв сопровождении генерального директора Музея Аарона Росса премьер-министр осмотрел Музей и ознакомился с представленными экспонатами. В Музее представлены также представляющие армянское христианское наследие экспонаты и древняя армянская Библия.

Никол Пашинян отметил, что впечатлен представленными в Музее экспонатами, и передал в дар Музею копию средневековой иллюстрированной рукописи Григора Нарекаци.

 

Это один из древнейших экземпляров всемирно известного произведения "Книга скорбных песнопений" Григора Нарекаци. Оригинал был написан в 1173 году в Киликии известным писцом и художником Григором Скевраци по заказу армянского богослова Нерсеса Ламбронаци. Рукопись хранится в Матенадаране как один из выдающихся шедевров армянской письменности и миниатюры. 

