Пятница, 8 Августа 2025 11:15

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в США премьер-министр РА Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Как отмечается в сообщении, вв сопровождении генерального директора Музея Аарона Росса премьер-министр осмотрел Музей и ознакомился с представленными экспонатами. В Музее представлены также представляющие армянское христианское наследие экспонаты и древняя армянская Библия.

Никол Пашинян отметил, что впечатлен представленными в Музее экспонатами, и передал в дар Музею копию средневековой иллюстрированной рукописи Григора Нарекаци.

Это один из древнейших экземпляров всемирно известного произведения "Книга скорбных песнопений" Григора Нарекаци. Оригинал был написан в 1173 году в Киликии известным писцом и художником Григором Скевраци по заказу армянского богослова Нерсеса Ламбронаци. Рукопись хранится в Матенадаране как один из выдающихся шедевров армянской письменности и миниатюры.