АрмИнфо. 7 августа 2025 года на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром транспорта и логистики Федеративной Демократической Республики Эфиопия Алему Симе Фейсой.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества с упором на торгово-экономическое взаимодействие.

Было отмечено, что взаимные визиты на высшем и высоком уровне являются основным фактором развития межгосударственных связей. В этом контексте подчёркнута значимость проведения политических консультаций на регулярной основе.

Дипломаты отметили результативность сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН. Рассмотрены возможности установления взаимодействия с Африканским Союзом.

Была особо подчёркнута важность Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Эфиопской стороной особо отмечен высокий организационный уровень и успех данной конференции.

Стороны выразили приверженность миролюбивым инициативам и условились продолжать партнерство в данном ключе. В этом контексте подчёркнута значимость Международного форума мира и доверия, намеченного к проведению в Ашхабаде в декабре текущего года.