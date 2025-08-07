Четверг, 7 Августа 2025 20:24

АрмИнфо. 7 августа в административном комплексе Министерства обороны РА состоялась жеребьёвка по определению мест службы и назначению на офицерские должности выпускников Военной академии имени Вазгена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА.

Согласно установленному порядку, новоиспечённые лейтенанты путём жеребьёвки выбрали воинские части, в которых пройдут следующие годы офицерской службы, пополняя ряды командного состава Вооружённых Сил.

Заместитель министра обороны РА Арман Саркисян поздравил офицеров с назначением в соответствующие воинские части, пожелав им хорошей и безопасной службы. Он выразил уверенность, что полученные во время учёбы знания и навыки послужат на благо Республики Армения.