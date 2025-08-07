Четверг, 7 Августа 2025 19:52

АрмИнфо. После встречи в Вашингтоне армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки со стороны Армении и новую дипломатическую победу Алиева. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Он, ссылаясь на различные утечки информации из международных СМИ, заметил, что все указывает на то, что документ, который будет подписан завтра в Вашингтоне, будет касаться режима Сюникской дороги и роспуска Минской группы. "В них нет упоминания не только о возвращении народа Арцаха и защите нашего наследия и собственности, но и об освобождении заключённых, что власти Армении неоднократно заявляли как вопрос своего приоритетного внимания.

Иными словами, в очередной раз ожидаются односторонние уступки со стороны Армении и новая дипломатическая победа Алиева, которому с завидным постоянством удаётся получать стратегические успехи за бесценок. И сам роспуск Минской группы - величайшая стратегическая ошибка Армении, в обмен на которую, похоже, власти даже не удосуживаются добиться освобождения наших 23 заключённых, что является вполне конкретной и выполнимой задачей, особенно в условиях посредничества Трампа. Американцы прекрасно знают, что такое устойчивый, справедливый, инклюзивный и всеобъемлющий мир, и документы, которые этим не отвечают, не могут принести мир в регион", - написал Артак Бегларян.