Четверг, 7 Августа 2025 19:12

АрмИнфо. Суд под председательством судьи Джона Айрапетяна частично удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Размика Мкртчяна и избрал в качестве меры пресечения домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Грант Дадоян.

Согласно его записи, стороны защиты особо подчеркивает, что предъявленное Размику Мкртчяну обвинение не соответствует реальным его действиям.

"В ближайшее время, в установленном законом порядке, станут известны факты, раскрывающие истинные мотивы произошедшего, и цель уголовного преследования данного лица", - отметил адвокат.

Напомним, что бывший глава административного района Еревана Шенгавит Размик Мкртчян был арестован 15 июня. По данным ряда СМИ, ему предъявлено обвинение в избиении одного из сотрудников муниципалитета. Мкртчян поджал в отставку 10 июня, заявив, что это решение связано с личными причинами и не обусловлено внешними обстоятельствами. Он занимал пост главы района с 2018 года, был назначен на должность в возрасте 26 лет.