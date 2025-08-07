|Молодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службы
АрмИнфо. Степан Самвелян, арестованный в рамках уголовного дела о попытке покушения на лидера партия "Республика" Арама Саркисяна, переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центр. Об этом сообщает офис Защитника прав человека РА.
Согласно источнику, в рамках обсуждения поступила информация о том, что Степан Самвелян сегодня вечером был переведен из уголовно-исполнительного учреждения "Больница для осужденных" Министерства юстиции РА в больничный комплекс Гераци № 1 в связи с ухудшением состояния здоровья.
Для получения информации о динамике состояния здоровья Степана Самвеляна, по поручению Омбудсмена, представитель Защитника прав человека связался с представителем больничного комплекса Гераци № 1 для обсуждения объемов необходимой ему медицинской помощи. Согласно полученной информации, Степан Самвелян нуждался в узкоспециализированном (нефрологическом) наблюдении. В результате обсуждений, совместно с компетентными государственными органами и благодаря последовательным усилиям аппарата Защитника прав человека, Степан Самвелян был переведен в многопрофильный медицинский центр.
