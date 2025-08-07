АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
административный округ Канакер-Зейтун Еревана:
11:00-17:00 жилые дома 106/1-151/2, 126-128/2, 131-131/2, 145-147/1 и частные дома 79-98, 84/2-106/11 на улице Саркавага, частные дома на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, частные дома 43/21-43/35 на улице Ачаряна, частные дома на 3-ей улице и 3-40 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, жилые дома 5-9 и частные дома 13-32 на улице Меликяна, детский сад N161, детский сад N182, жилые дома 9-11/1 на улице П. Севака;
административный округ Шенгавит Еревана:
10:00-16:00 жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11։00-17։00 села Арташаван, Сагмосаван полностью; частично села Уши, Оганаван;
11։00-15։00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;
10։00-12։00 частично села Айнтап, Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),
10։00-13։00 частично села Воскетап, Айгаван, Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),
10։00-14։00 частично село Кахцрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),
10։00-12։00 частично квартал Дзахапня в городе Джермук;
10։30-12։30 частично село Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Гергер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),
11։00֊14։00 улица Абовяна и частично улица Калинина в городе Дилижан;
10։00-13։00 улица Горького в селе Мецаван;
13։30-16։30 улица Ханджяна в селе Мецаван;
09:30-12:00 село Каджаран.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.