АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

1 1 :00-1 7 :00 жилые дома 106/1-151/2, 126-128/2, 131-131/2, 145-147/1 и частные дома 79-98, 84/2-106/11 на улице Саркавага, частные дома на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, частные дома 43/21-43/35 на улице Ачаряна, частные дома на 3-ей улице и 3-40 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, жилые дома 5-9 и частные дома 13-32 на улице Меликяна, детский сад N161, детский сад N182, жилые дома 9-11/1 на улице П. Севака;

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ара гацотн ской области:

1 1 ։00-1 7 ։00 села Арташаван, Сагмосаван полностью; частично села Уши, Оганаван;

в Ар мавир ской области:

1 1 ։00-1 5 ։00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Араратской области:

10 ։ 00-12 ։ 00 частично села Айнтап, Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10 ։ 00-13 ։ 00 частично села Воскетап, Айгаван, Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10 ։ 00-14 ։ 00 частично село Кахцрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области:

10 ։ 00-12 ։ 00 частично квартал Дзахапня в городе Джермук;

10 ։ 30-12 ։ 30 частично село Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Гергер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Тавушской области:

11 ։ 00 ֊ 14 ։ 00 улица Абовяна и частично улица Калинина в городе Дилижан;

в Лорий ской области:

10։00-13։00 улица Горького в селе Мецаван;

13։30-16։30 улица Ханджяна в селе Мецаван;

в Сюникской области :

09:30-12:00 село Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.