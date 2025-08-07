Четверг, 7 Августа 2025 17:36

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян подал в суд на Вазгена Сагателяна - соавтора подкаста "Имнемним".

В исковом заявлении, поданном в Ереванский гражданский суд общей юрисдикции, спикер требует возмещения ущерба, причиненного его чести и достоинству. По информации Datalex, иск был подан в суд 6 августа, и в тот же день был передан судье Армине Сафарян. Пока неизвестно, будет ли иск принят к производству.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Арусяк Манавазян также подала иск против Вазгена Сагателяна, требуя опровержения сведений, признанных ею клеветой, а также возмещения ущерба в размере 1 миллиона драмов. Иск передан судье Ереванского гражданского суда общей юрисдикции Саркису Арменакяну.

Стоит отметить, что поводом для исков стали заявления и разоблачения в эфире подкаста "Имнемним" о личной жизни и предполагаемых любовных связях чиновников от правящей партии. Сам Вазген Сагателян в ходе передачи выразил свою позицию, что у него никогда не было желания комментировать личную жизнь кого бы то ни было, но, учитывая заявления властей в адрес Католикоса всех армян и иерерархов ААЦ, вынужден раскрыть моральный облик членов "ГД".