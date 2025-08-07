Четверг, 7 Августа 2025 15:30

АрмИнфо. Судья Антикоррупционного апелляционного суда Карен Амирян отклонил жалобу прокурора и оставил без изменения домашний арест, примененный к судье Артушу Габриеляну. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Эрик Алексанян.

Напомним, дело судьи Артуша Габриеляна касается получения взятки. По материалам дела, судья согласился отложить рассмотрение дела, находящегося в его юрисдикции, в обмен на взятку, чтобы истек срок давности. Однако один из адвокатов судьи Александр Кочубаев заявил журналистам, что при рассмотрении ходатайства о возбуждении уголовного дела в отношении судьи не было представлено фактических обстоятельств, которые бы указывали на инкриминируемые судье действия. Отметим, что в рамках данного дела арестованы двое, один из которых помощник Габриеляна, а второй - его друг.