Четверг, 7 Августа 2025 13:36

АрмИнфо. Если бы Армения признала независимость Арцаха во время четырехдневной войны 2016 года, то ни один будущий лидер страны, в данном случае премьер-министр Никол Пашинян не мог бы заявить, что 86 600 кв км Азербайджана также включают Республику Арцах.

Так армянский эксперт отреагировал на заявление зампреда Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, в котором он отметил, что "Арцах сдал именно армянский народ, который не стал бороться с правящим режимом". Политолог между тем считает, что в случае признания независимости Арцаха еще в 2016 году, сделанное в Праге Николом Пашиняном заявление не имело бы политического и тем более правового значения. В связи с этим он считает, что в приходе к власти Пашиняна косвенно виновата Республиканская партия Армении, а именно, третий президент Армении Серж Саргсян.

В подтверждение своих слов, Степан Хасан-Джалалян привел несколько данных. Он напомнил, что согласно внутригосударственному законодательству Армении, власть в Республике формируется не армянским народом, а гражданами Армении. "Выходит, что на внеочередных выборах в Национальное собрание, состоявшихся 6 декабря 2018 года, приняли участие примерно 49% граждан, имеющих право голоса, из которых более 70% отдали свои голоса блоку "Мой шаг", а на самом деле возглавляющему избирательный список блока Николу Пашиняну", - обратил внимание политолог.

Далее, как продолжил Степан Хасан-Джалалян, в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года, приняли участие более 49% граждан, имеющих право голоса. Как напомнил эксперт, из них более 53% отдали свои голоса партии "Гражданский договор", то есть Николу Пашиняну, возглавляющему избирательный список партии.

По словам эксперта, приведенные выше цифры свидетельствует о том, что более половины граждан Республики Армения, имеющих избирательное право, то есть большинство, не участвовали во внеочередных парламентских выборах ни в 2018, ни в 2021 году. "Следовательно, при наличии этих фактов заявлять, что Никола Пашиняна привел к власти армянский народ, по меньшей мере, странно", - считает Степан Хасан-Джалалян.

Между тем, он напомнил, что до внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года, Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении Национальным собранием при поддержке РПА, которая имеет правящее большинство в парламенте. Подводя итог вышесказанному, политолог выразил убеждение, что Никола Пашиняна привела к власти Республиканская партия Армении, а точнее, председатель РПА Серж Саргсян. "Может быть, Никол Пашинян пришел к власти в результате давления некоторых геополитических центров на Сержа Саргсяна, а может и нет. На данный момент из-за отсутствия необходимых и достаточных фактов пока невозможно однозначно ответить на этот вопрос", - добавил эксперт.

Напомним, что ранее зампред РПА Армен Ашотян, который спустя 2 года и 2 месяца был освобожден под административный контроль, на пресс­конференции в Ереване выразил несогласие с мнением, что сдаче Арцаха способствовала Россия. Ашотян заявил, что Нагорно- Карабахскую Республику сдал армянский народ, который не стал бороться с правящим режимом. Зампред РПА выразил убеждение, что Арцах стал жертвой геополитической стратегии премьер-министра Никола Пашиняна, однако заверил, что он вновь может стать армянским, если его возвращение станет жизненным принципом.