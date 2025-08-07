Четверг, 7 Августа 2025 13:00

АрмИнфо. В Армении в период с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов. Решение об их проведении принято на заседании правительства РА 7 августа.

Как отмечается в обосновании проекта решения, проведение сборов резервистов обусловлено необходимостью повышения уровня военной подготовки и переподготовки рядового, сержантского и офицерского состава, состоящих на учете в первой группе запаса. Их целью является увеличение числа подготовленных резервистов, повышение качества их профессиональной подготовки путем привлечения к учебным занятиям, в том числе к готовности к несению боевого дежурства.

Отметим, что каждый гражданин, призванный на сборы, будет задействован на срок не более 25 календарных дней.