Четверг, 7 Августа 2025 11:06

АрмИнфо. Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Армению с официальным визитом в ближайшие две недели. Об этом в эфире иранского телеканала "Тегеран" заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

"Президент уже посетил Ирак, Пакистан, Азербайджан, Катар и Оман, а через две недели он отправится в Армению", - отметил глава МИД Ирана.