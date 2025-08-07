Четверг, 7 Августа 2025 11:03

АрмИнфо. В Вашингтоне состоится историческое событие: Армения и Азербайджан подпишут мирный договор при посредничестве Дональда Трампа. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Алиев и Пашинян давно ведут переговоры, но вмешательство президента США ускорило этот процесс. Сегодняшний день войдёт в мировую историю как день освобождения Кавказа от России. Россия уже официально теряет господство в двух из трёх стран Южного Кавказа и сохраняет контроль над Грузией", - написал экс-президент.

Напомним, что в Вашингтоне должна состояться трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и США, по итогам которой стороны выступят с совместным заявлением.