АрмИнфо. Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Поблагодарив лидера дружественной страны за принятое приглашение на международный форум, проводимый в Туркменистане совместно с ООН, глава государства отметил, что его участие в столь важном мероприятии, организуемом раз в десять лет, свидетельствует о придаваемом большом значении деятельности, направленной на устойчивое развитие РСНВМ.

Выразив признательность за приглашение принять участие в международной Конференции, Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул её высокий организационный уровень и значение в укреплении взаимодействия между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.

Собеседники с удовлетворением констатировали поступательное развитие двустороннего сотрудничества, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия.

За последние годы отношения между Туркменистаном и Республикой Армения вышли на качественно новый уровень. Наглядным тому подтверждением являются регулярные взаимные визиты на высшем уровне, переговоры и консультации по различным аспектам межгосударственного партнёрства.

В ходе встречи подчёркивалось, что торгово-экономическое сотрудничество является важным вектором межгосударственных туркмено-армянских отношений. При этом особое значение придаётся налаживанию новых направлений партнёрства и расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров.

Наряду с этим собеседники подчеркнули важность укрепления двустороннего культурно-гуманитарного партнёрства, отметив наличие большого потенциала для взаимодействия и обмена опытом в областях науки, образования, культуры и искусства.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность, что межгосударственное сотрудничество, выстраиваемое на принципах взаимоуважения и доверия, будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух стран.