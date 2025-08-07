Четверг, 7 Августа 2025 08:35

АрмИнфо. Кабелепроводы, металлические короба, около сорока типов светильников и более 50 других товаров: компания «Electrika Group» представляет на рынке ассортимент продукции с доступным соотношением цены и качества, которая позволяет решать как крупные строительные проекты, так и индивидуальные задачи.

История компании насчитывает 16 лет. Сначала компания занималась коммерческой деятельностью и импортировала продукцию, а затем решила открыть собственное производство, организовав весь производственный цикл в одном месте – от сырья до готовых решений.

Партнером компании Electrika Group является компания Acba Leasing, при поддержке которой производство было полностью автоматизировано и оснащено современным оборудованием.

«Было принято решение, что продукция, которую мы импортировали из других стран, должна производиться и в нашей стране, тем самым поддерживая ее экономику. С самого первого дня основания производства мы сотрудничаем с компанией Acba Leasing, благодаря чему смогли приобрести всё необходимое оборудование. Acba Leasing предоставила нам хорошую возможность достичь поставленной цели в короткие сроки. Уникальность нашего завода заключается в том, что мы смогли построить крупномасштабное производство на небольшой площади. Преимущество нашей производственной линии в том, что она может производить кабели любого размера и длины. Аналогов в Армении нет. Наши исследования показывают, что во всем мире для получения такого широкого ассортимента продукции используется несколько производственных линий, в то время как у нас это делается на одной», — отметил главный инженер Electric Group Джозеф Мирзаханян.

Electric Group представляет свою продукцию в 7 магазинах, и в ближайшем будущем планируется увеличить производственные площади и ассортимент продукции. 100% акционером Acba Leasing является Acba Bank.