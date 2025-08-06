Среда, 6 Августа 2025 21:04

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении сообщило, что пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 6 августа около 14:00 в автомобиле Kia Forte на улице Ачаряна при пока неустановленных обстоятельствах произошёл взрыв. В Национальный ожоговый центр с ожогами различной степени были доставлены 6 человек, в том числе 3 ребёнка

Согласно Минздраву, 5 пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, 1 находится в ожоговом отделении, его состояние средней степени тяжести.