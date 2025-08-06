Среда, 6 Августа 2025 20:58

АрмИнфо. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши (Туркменистан), посетил городской нефтеперерабатывающий комплекс, ознакомился с работой завода - от добычи нефти до получения готовой продукции, производственными мощностями, а также поинтересовался возможными путями сотрудничества.

Как сообщили в аппарате президента РА, затем президент посетил Туркменбашинский международный порт, где ему представили деятельность порта, а также работу, проводимую в порту в сфере судостроения и судоремонта.